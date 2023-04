Zwei Tage lang erhielten 26 angehende und amtierende Weinprinzessinnen sowie ein Weinprinz eine Schulung für das Amt als Fränkische Weinhoheit durch den Fränkischen Weinbauverband und die Gebietsweinwerbung. So steht es in einer Pressemitteilung des Haus des Frankenweins. Dem Schreiben an diese Redaktion sind auch die folgenden Inhalte entnommen.

In der InfoVinothek Sommerach hatten sich zahlreiche Referenten versammelt, um während zwei abwechslungsreicher Tage die angehenden Weinhoheiten, die meist zwischen 18 und 22 Jahre alt sind, auf ihre Amtszeit vorzubereiten. Denn für das Amt als Weinprinzessin, das nicht nur den eigenen Weinbauort nach außen vertritt, sondern auch auf das nationale Messeparkett und zu zahlreichen Veranstaltungen führt, benötigt man Kompetenzen in den unterschiedlichsten Bereichen.

Infos zum Weinbau in Franken

Nach einer Begrüßung durch die 65. Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann und Weinbaupräsidenten Artur Steinmann erhielten die 26 Teilnehmerinnen und der eine Teilnehmer Information über die Aufgaben und Funktionen von Weinbauverband und Gebietsweinwerbung sowie eine Schulung über den Fränkischen Weinbau.

Dr. Hermann Kolesch, Präsident a. D. der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, führte durch die Daten zum Fränkischen Weinbau und erklärte nicht nur die Historie, sondern auch die Besonderheiten und Feinheiten des Frankenweins.

Gekonnte Weinprobenmoderation

Am frühen Abend des ersten Tages stand die Praxis auf dem Programm: Weindozentin und Gästeführerin Martha Gehring zeigte mit der ehemaligen Fränkischen Weinkönigin Carolin Meyer, wie man Weinproben zeitgemäß moderiert. An mehreren Beispielen erläuterten die beiden Weinfachfrauen, wie man passende Weine zu Speisen aussucht, welche Aromen unterschiedliche Rebsorten haben, welche Grundregeln der Harmonielehre gelten, wie man eine Weinprobe anhand verschiedenster Anlässe gestalten kann und natürlich auch welche Knigge am Tisch gilt.

Charmant den Frankenwein vertreten

Am zweiten Tag der Schulung vermittelte Klara Zehnder Grundlagen in Rhetorik, Rede und Publikumsansprache und zeigte neben dem theoretischen Wissen auch Beispiele aus ihrer Amtszeit als 63. Fränkische Weinkönigin und Deutsche Weinprinzessin. Im Vordergrund standen dabei die Bedeutung und Würde des Amtes wie auch die damit verbundene Verantwortung. Die praxisbezogenen Inhalte übten die Weinprinzessinnen sogleich in Reden, wie beispielsweise zu einer Weinfesteröffnung oder einem Empfang, ein. Zuletzt drehte sich für die Weinhoheiten alles um Stil. Welche Kleidung zu welchem Anlass passt und wie der perfekte erste Eindruck gelingt – mit diesem Wissen haben die 27 Weinhoheiten die beste Voraussetzung für ihre angehende Zeit als Fränkische Weinprinzessin oder als Fränkischer Weinprinz.

Großartige Botschafterinnen des Frankenweins

Weinbaupräsident Artur Steinmann bedankte sich für das Engagement der Anwesenden: „Wir schätzen uns in Franken überaus glücklich, solch großartige Botschafter des Frankenweins zu haben. Ob beim Weinfest, der Weinwanderung oder auf dem Messeparkett – ihr Einsatz für Franken ist unglaublich wertvoll und Teil unserer echt fränkischen Weinkultur.“