Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf dem Hindenburgring ereignet. Mit seinem Audi fuhr ein 32-Jähriger in Richtung Würzburg, als er sein Auto verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine nachfolgende 37-jährige Toyota-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit der Fahrzeugfront auf das Heck des Audi auf, wie es im Polizeibericht heißt. Bei dem Aufprall verletzte sich die Frau leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Für den nicht mehr fahrbereiten Toyota wurde ein Abschleppdienst verständigt. Es entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro.