Die Mitarbeiterinnen der Frühförderstelle Kitzingen betreuen Familien mit Kindern, die in ihrer Entwicklung auffällig sind oder eine Behinderung haben. Dieses kostenfreie Angebot beinhaltet nach einer Entwicklungsdiagnostik die regelmäßige Förderung des Kindes je nach Bedarf durch Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie.

Die Mitarbeiterinnen fördern in der Frühförderstelle in Therapieräumen, aber auch Zuhause in der Familie oder im Kindergarten. Mit Dienstautos und Privatautos sind die Mitarbeiterinnen im ganzen Landkreis unterwegs. Damit die Mitarbeiterinnen der Frühförderstelle auch in Zukunft unfallfrei durch den Landkreis fahren, hat die Lebenshilfe Kitzingen ein Fahrsicherheitstraining im ADAC Fahrsicherheitszentrum Schlüsselfeld organisiert.

Mit fünf Dienstwagen, von denen drei Elektroautos sind, und Privatautos nahmen die Mitarbeiterinnen an einem Kompakttraining des ADAC in Schlüsselfeld teil. Sie bekamen Informationen zur Fahrzeugtechnik, Fahrphysik und Fahrassistenzsystemen, richtige Sitzposition, Lenk- und Blicktechnik, Bremsen auf griffigen und glatten Fahrbahnen, richtiges Kurven fahren und Einfluss von Stress und Ablenkung auf das Reaktionsvermögen. Mit viel Spaß und Aufregung wurde dies praktisch bei eisigen Temperaturen auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrum umgesetzt. Das Kompakttraining wurde als sehr wertvoll für die eigene Fahrpraxis bewertet. Die Mitarbeiterinnen sind nun gerüstet, um bei allen Widrigkeiten im Straßenverkehr sicher durch den Landkreis Kitzingen zu fahren, um den Kindern die wichtige Förderung zukommen zu lassen.

Von: Christine Geschwandtner (Leitung, Frühförderstelle Kitzingen)