"Können Sie solche Armstulpen brauchen?" die Frage einer Frau aus dem Schwarzacher Becken. "Natürlich, alles was Freude mit sich bringt, nehme ich gerne mit". So gab es beim Gottesdienst in der Kapelle St. Georg der Senioreneinrichtung Hornsches Spital in Dettelbach als Überraschung der Bewohnerinnen und Bewohner so eine Art "Armschmeichler".

Diakon Lorenz Kleinschnitz überreichte die ersten Schnupperstulpen an die Mitarbeiterin des Hauses Erna Schmitt, die die ersten Exemplare anschließend verteilte, mit der Option, die Aktion geht weiter; für jeden ist da was dabei. Sind es doch die kleinen Aufmerksamkeiten, die immer wieder auch aus den Gemeinden kommen, um ehemaligen Nachbarn, Freunden, Bekannten das Gefühl zu geben: "Wir sind nicht abgeschrieben".

"Guten Morgen lieber Gott, ich bin aufgewacht, ich danke dir für die gute Nacht, ich freu mich auf den Tag", ein Text zu Beginn des Gottesdienstes aus dem Schwalbennest, dem Haus der Kinder Effeldorf-Bibergau. Und nicht nur die Stulpen empfanden die Anwesenden als ein kostbares Geschenk. Hilfe und Sorgen und Nöte, verlässliche Stütze vor allem ein Anteil nehmen über den Familienverbund hinaus. Dieses Wissen darum tut auch im häuslichen Bereich gut. Rita Selzam an der Orgel begleitete die passenden Liedtexte und am Ende als Zugabe begeisterten vertraute Melodien zum aktiven Mittun. So wurde der Gottesdienst zu einer "Happy Hour" Stunde, in der alles drin war. "Es war super, davon zehren wir jetzt lange Zeit".

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)