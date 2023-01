Der Musikverein Volkach lädt unter dem Motto "Argentinischer Sommerabend" zu seinem inzwischen 10. Chorprojekt ein. Das Angebot wendet sich an Jugendliche und Erwachsene, die gerne zielorientiert, zeitlich begrenzt auf gehobenem Niveau in einem Chor mitsingen möchten, schreibt der Musikverein in einer Pressemitteilung.

Notenkenntnisse sind keine zwingende Voraussetzung. Die Leitung hat Anna Hager-Nikolay. Es sind etwa 15 zweistündige Donnerstagsproben ab 19.30 Uhr vorgesehen, das Abschlusskonzert findet am 23. Juli im Innenhof von Schloss Zeilitzheim statt. Für die Teilnahme am Chorprojekt wird ein Kostenbetrag von 60 Euro für Notenmaterial, Übedateien, Saalmiete und Konzertmitschnitt erhoben (Schüler, Studenten und Auszubildende je 30 Euro).

Zu dem Chorprojekt findet am Donnerstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr, ein Informationsabend im großen Saal des katholischen Pfarrheims Volkach statt. Die Projektproben beginnen dann nach den Faschingsferien am Donnerstag, 2. März.

Weitere Informationen per E-Mail an vorstand@musikverein-volkach.de oder chorleitung@musikverein-volkach.de sowie online unter www.musikverein-volkach.de.