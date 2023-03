Für Sonntag, 19. März, um 14 Uhr lädt die Initiative "Kultur- und Geschichtstreff des Förderkreises Kirchenburg Kleinlangheim" zu einem Bildvortrag in das Torhaus der Kirchenburg ein. Der Eintritt ist frei.

Zum Thema "Archäologischer Glücksfall Kleinlangheim" erwartet die Gäste laut Mitteilung der Initiative ein visueller Spaziergang durch Dorf und Flur von der Altsteinzeit bis zum frühen Mittelalter.

In zahlreichen Ausstellungen und Publikationen zur Archäologie belegen Funde aus Kleinlangheim die Besiedlungsgeschichte und Christianisierung der Region. Seit der Altsteinzeit sind alle vor- und frühgeschichtlichen Epochen durch Funde belegt.

Karl Schneider aus Volkach war der maßgebliche Grabungsleiter des Landesamtes für Denkmalpflege im Kitzinger Land und in Kleinlangheim. Aus seinem Nachlass stellte sein Sohn Georg eine Dia-Sammlung zu den umfangreichen Grabungen in der Flur und in der Kirche Kleinlangheim für weitere Forschungen und Publikationen zur Verfügung.