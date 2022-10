Vor kurzem fand die Abschlussevaluation des aktuellen Förderzeitraums der Arbeitsgemeinschaft ILE Dorfschätze durch das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE) in der Schule der Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim statt. In den zwei Tagen wurden unter der Seminarleitung und Begleitung der Moderatorinnen Julia Gerstberger und Mirjam Räth, zusammen mit dem Betreuer der ILE Dorfschätze, Herrn Veselin Kolev (alle drei vom ALE), den/der ersten Bürgermeistern/In der neun Dorfschätzegemeinden, sowie Vertretern/Innen der beteiligten Gemeinden die Arbeit der letzten Jahre auf den Prüfstand gestellt und Stärken bzw. Schwächen in den Projekten und Ergebnissen herausgearbeitet. Dabei wurden auch die Schwerpunktthemen und Ziele aus den verschiedenen Handlungsfeldern der ILE Dorfschätze für den neu zu beantragenden Förderzeitraum ab Mitte 2023 festgelegt. Insgesamt blickt die Arbeitsgemeinschaft Dorfschätze nun schon auf 20 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zurück, in denen nicht nur mit dem Dorfschätzeexpress, dem gemeinsamen Kernwegekonzept und Hochwasserschutz- und Regenrückhaltekonzept, großartige Projekte hervorgebracht wurden. Auch wenn derzeit die Stelle der Umsetzungsbegleitung im Dorfschätzebüro Wiesentheid noch vakant ist, so der Vorsitzende der ILE Dorfschätze, Prichsenstadts 1. Bürgermeister René Schlehr, war man sich einig, dass diese, bereits mit dem Staatspreis "Land- und Dorfentwicklung" 2016 ausgezeichnete Erfolgsgemeinschaft aus den neuen Gemeinden Abtswind, Castell, Großlangheim, Kleinlangheim, Prichsenstadt, Rüdenhausen, Schwarzach am Main, Wiesenbronn und Wiesentheid, ihre interkommunale Arbeit fortsetzen wird.

Von: René Schlehr (1. Bürgermeister, Stadt Prichsenstadt)