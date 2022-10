Kitzingen vor 17 Minuten

Aquarelle und Experimentelles zur Kirchweih in Etwashausen

Aus einem Hobby ist eine Leidenschaft entstanden. Seit 25 Jahren widmet sich Waltraud Schleyer der Malerei. Am Etwashäuser Kirchweihwochenende, 15. und 16. Oktober, präsentiert die Malerin ihre Werke der Öffentlichkeit. Aquarelle, später Werke in Acryl mit experimentellen Techniken, zeigt die Ausstellung in den Räumen der Firma Heinrich & Schleyer in der Otto-Hahn-Straße 1 in Kitzingen, heißt es in einer Mitteilung der Künstlerin.