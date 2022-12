Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach hat ihre Auswahl für „Buch und App des Monats Dezember“ vorgestellt. Nominiert wurden laut einer Pressemitteilung:

Jugendbuch: „Einfach nur Paul“ von Tania Witte. Paul streitet immer wieder mit seinem Vater, ist unglücklich in seine beste Freundin verliebt und ahnt, dass er nicht mehr der Sänger der Schulband sein möchte. Eher zufällig erfährt er, dass seine biologische Mutter ihn kurz nach der Geburt verlassen hat. Paul macht sich auf die Suche nach Antworten (272 Seiten, 15 Euro, Arena 2022, ab 14 Jahren, ISBN: 978-3-401-60684-2).

Kinderbuch: „Alphabet der Träume“ von Hanna Johansen. Von gruseligen Träumen, merkwürdigen Gestalten wie dem Brillenbär oder dem Drachen Zizhonosaurus Dong handeln die Gedichte von Hanna Johansen: raffiniert, spielerisch und dabei mit gruseligen und auch humorvollen Wendungen. Begleitet werden die Gedichte von fantasievollen und farbenfrohen Illustrationen (80 Seiten, 16 Euro, dtv 2022, ab sechs Jahren, ISBN: 978-3-423-64097-8).

Bilderbuch: „Applaus!“ von Dieter Böge. Der Hund Puk erzählt von der Zirkuswelt, dem Rampenlicht, aber auch dem Leben vor der Aufführung, jenseits der Manege. Persönliche Geheimnisse, Lampenfieber oder bestimmte Rituale werden in den kurzen Texten und den beeindruckenden Bildern ebenso festgehalten wie der Zauber der jeweiligen Vorstellung (48 Seiten, 18 Euro, Aladin 2022, ab fünf Jahren, ISBN: 978-3-8489-0214-9).

Hörbuch: „Ajay und die Tintenhelden“ von Varsha Shah. Ajay lebt als Straßenkind in Mumbai und träumt davon, eines Tages Journalist zu werden. Tatsächlich kann er dann mit seinen Freunden und einer Druckerpresse seine „Mumbai Sun“ veröffentlichen und Skandale aufdecken (MP3-CD, circa 300 Minuten, 17 Euro, Hörcompany 2022, ab acht Jahren, ISBN 978-3-96632-066-5).

App: „Sesamstraße-Mitmach-Tonies“. Märchen in irrwitzigen Variationen, Musikinstrumente am Klang und Lebensmittel an typischen Knackgeräuschen beim Essen erkennen – die Sesamstraße als auditives Event. Ernie, Elmo und das Krümelmonster unterhalten vielseitig mit kreativen Dialogspielen, Rätseln, Liedern oder Tänzen. Zwischendurch entspannen geistreiche Wort- und Reimspiele, Sketche und humorvolle Kurzgeschichten. Die Tonies funktionieren nur mit einer Toniebox®, der separat erworben werden muss, teilt die Akademie abschließend mit (tonies 2021/2022, je 45 Minuten, 16,99 Euro, ab drei Jahren).