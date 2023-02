Am Samstag, 18. März, um 20 Uhr gastieren die "Herzensblecher" mit ihrem Musik-Kabarett "App in die Zukunft" in der Karl-Knauf-Halle Iphofen. Eine Dame, sieben Herren, zwei Klarinetten, sechs Blechbläser, sieben Franken und ein Oberpfälzer – macht zusammen acht Herzensblecher, wie es in der Einladung der Touristinformation heißt. In ihrem neuen Programm werden laut Mitteilung der Iphöfer Tourist-Information die innovativsten Errungenschaften menschlichen Erfindungsgeistes einer gnadenlosen Analyse unterzogen. Denn Fortschritt ist nicht aufzuhalten und der digitale Wahnsinn lauert überall, wenn Apps den Alltag bestimmen und sich die Waschmaschine mit dem Toaster vernetzt. Karten gibt es in der Tourist-Information sowie an der Abendkasse.