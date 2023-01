Vorschläge für ein Klima- und Energiekonzept für Wiesenbronn von Reinhard Hüßner lagen dem Wiesenbronner Gemeinderat in der ersten Sitzung des Gemeinderates im neuen Jahr vor. Dabei ging es um ein Bürgerwindrad, bei dem Bürgermeister Volkhard Warmdt darauf verwies, dass Windräder nur an dafür privilegierten Stellen entstehen könnten. Beim Vorschlag zu Photovoltaikanlagen (PVA) auf öffentlichen Gebäuden mit etwaiger Bürgerbeteiligung kamen aus dem Rat Einwände der Art, dass dafür eine Genossenschaft entstehen müsste, deren Umsetzung schwierig werden dürfte. "Es ist außerdem nicht gut, auf alten Dächern PVA zu setzen", brachte der Bürgermeister vor.

Eine Hackschnitzelanlage, bei der auch auf eine Bürgerbeteiligung gesetzt werden sollte, wurde im Rat als "nicht unproblematisch" wegen der Ortsmitte bezeichnet. Die Einbeziehung der bestehenden Biogasanlage und der Erhalt von grünen Inseln im Dorf, um die bauliche Nutzung aller Flächen im Ort zu unterbinden, waren weitere Vorschläge. Beim Punkt "Starkregen, Zisternen und Regenrückhaltebecken (RRB)" wies Hüßner darauf hin, dass RRB auch für die Bewässerung von Weinbergen von Vorteil wären. Zu letztgenanntem Punkt gelte es, die Vereinbarungen des Dorfschätzeverbunds umzusetzen, lautete der Hinweis des Bürgermeisters. Bei der kurzen Diskussion im Rat zum Klima- und Energiekonzept Hüßners sah man grundsätzlich gute Ansätze, "und wir sollten manche Punkte weiter verfolgen", meinte Reinhard Fröhlich. Es wurde aber auch daran erinnert, dass über einige der genannten Punkte schon im Rat gesprochen wurde. Das vorgelegte Konzept wurde einstimmig abgelehnt.

Für die Bauherren bleibt ein Restbetrag

Ebenfalls von Reinhard Hüßner kam der Antrag auf höhere Bezuschussung bei den Bauvorhaben im Bereich Denkmalschutz. Aus dem Antrag ging hervor, dass Hüßner durch eine Natursteinmauer ein Mehraufwand entstand, "eine Erhöhung der Bezuschussung wäre auch eine Wertschätzung der Gemeinde gegenüber engagierten Bürgern". Bürgermeister Warmdt räumte ein, dass trotz Zuschuss für die Bauherren ein Restbetrag bleibe, der beglichen werden müsse, "aber wir müssen uns an die Zuschussrichtlinien halten".

Diese besagen, dass es 30 Prozent Zuschuss durch die sogenannte Städtebauförderung gebe. Da die Gemeinde im vorliegenden Falle 30 Prozent des Mehraufwands bezahlt habe und im Falle Hüßners auch staatlicher Zuschuss gewährt wurde, liege so etwas wie eine Doppelförderung vor, war aus dem Rat zu hören. Das Ratsgremium sprach sich geschlossen gegen eine Erhöhung des Zuschusses bei Baumaßnahmen im Denkmalschutz aus.

Für die dritte Änderung des Flächennutzungsplans samt Aufstellung des Bebauungsplans für den Bürgersolarpark "Bernbuch" der Gemeinde Castell war die Haltung des Wiesenbronner Rats im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung gefragt. Dazu kam die Information, dass der Solarpark auf einer Fläche von 31,7 Hektar geplant ist, die bisher als Ackerfläche genutzt wird. Der Geltungsbereich grenzt im Westen an die Wiesenbronner Gemarkung an. "Das hat mit einem Bürgersolarpark nichts zu tun, da die Casteller Bürger damit nichts zu tun haben", äußerte Hans-Jürgen Hubenthal und Hendrik Wenigerkind bezeichnete die Planung als "optische Katastrophe". Reinhard Fröhlich befürchtete "in Zukunft mehr schwarze als grüne Flächen". Der Bürgermeister schlug vor, mit der Gemeinde Castell wegen eines eventuellen Biotopverbunds und der geplanten Eingrünung des Parks Kontakt aufzunehmen.

Beteiligung am Regionalbudget

Die Gemeinde Wiesenbronn wird sich auch in diesem Jahr am Regionalbudget beteiligen, das vom Amt für ländliche Entwicklung getragen wird. Die Bagatellgrenze liegt dabei bei 500 Euro und die Höchstgrenze für ein Projekt bei 10.000 Euro. Beteiligen können sich alle Vereine, Behörden und Privatpersonen, die Anträge können per Internet oder von Carolin Wegmann unter E-Mail sekretariat@wb.de angefordert werden. Die Teilnahme am Regionalbudget wurde einstimmig befürwortet.

Zur Entnahme von Brunnenwasser gab es die Information, dass im vergangenen Jahr 2222 Kubikmeter entnommen wurden. Der Wasserpreis wurde auf 50 Cent pro Kubikmeter festgelegt. Für Chip, Karte und Schlüssel muss ein Pfand von 20 Euro hinterlegt werden. Personen von auswärts können Wasser entnehmen, wenn Flächen auf Wiesenbronner Gemarkung bewässert werden müssen, ebenso Wiesenbronner, die Flächen außerhalb der Wiesenbronner Gemarkung bewirtschaften.