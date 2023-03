Zu ihrem 95. Geburtstag freute sich Anni Schösser aus Stadtschwarzach über die Glückwünsche von Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt, der einen Geschenkkorb mitgebracht hatte. Zum Gratulieren war mit Agnes Peschel auch eine gute Freundin gekommen. "Wir sind die letzten beiden aus unserem Jahrgang", sagte Anni Schösser, die einst als fünftes von sieben Kindern der Gast- und Landwirtsfamilie Pfeiffer in Stadtschwarzach zur Welt kam.

Die Seniorin kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Nach der Hauptschule und später der Wirtschaftsschule zu Kriegszeiten in Kitzingen entschloss sie sich zu einer Ausbildung zur Hebamme in Würzburg. 1950 hatte sie diese abgeschlossen und begann als freiberufliche Hebamme in Schwarzach, im Landkreis Kitzingen und im Steigerwald. Etwa 5000 Kinder brachte sie mit auf die Welt, darunter auch Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt.

So manche herrliche Anekdote von ihrer Ausbildung oder aus der Anfangszeit im Beruf erzählte Anni Schösser. So habe eine Geburt mit Vorsorge damals gerade einmal 32 Mark gekostet, wusste sie noch. Ohne eigenes Telefon und zunächst mit dem Fahrrad war sie zu Beginn ihrer beruflichen Karriere unterwegs.

Haushalt managt die Jubilarin nach wie vor selbst

Zu Tages- und Nachtzeiten wurde sie gerufen, einmal sei ein Kind sogar im Auto zuhause im Hof auf die Welt gekommen. Die Jubilarin arbeitete von 1968 bis 1984 als Hebamme im Krankenhaus in Dettelbach, später noch im neu eröffneten Krankenhaus Kitzinger Land.

1961 heiratete sie ihren Mann Ernst Schösser, der vor wenigen Monaten verstarb. Aus der Ehe gingen die beiden Kinder Johannes und Barbara hervor. Mittlerweile hat sich die Familie auf fünf Enkel und vier Urenkel vergrößert, auf die Anni Schösser besonders stolz ist.

Die bescheidene, geistig rege Seniorin strickt gerne und managt ihren Haushalt nach wie vor selbst. "Dass ich einmal so alt werde, hätte ich nicht gedacht. Ein besonderes Rezept dafür habe ich nicht", sagte sie mit einem Lächeln.