Der Wiesenbronner Gemeinderat entsprach dem Antrag von Harald Höhn, ihm vom Amt des zweiten Bürgermeisters zu entbinden. Zu seiner Nachfolgerin wählte das Gremium einstimmig Annette Prechtel. Es sei ohne Angabe von Gründen jederzeit möglich, von einem kommunalen Ehrenamt zurückzutreten, informierte Bürgermeister Volkhard Warmdt. Formell müsse der Gemeinderat zustimmen, was das Gremium tat. Warmdt dankte seinem bisherigen Stellvertreter für die Unterstützung und Hilfe.

Annette Prechtel erklärte sich bereit, das Ehrenamt zu übernehmen. Sie sitzt seit Mai 2020 am Ratstisch. Sie schätze die abwechslungsreiche und vielschichtige Arbeit im Gremium, sagte sie bei ihrer Vorstellung. Sie verfüge über die nötige Zeit, den Bürgermeister zu unterstützen und zu entlasten. Sie wünscht sich eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und einen respektvollen Umgang untereinander. Bürgermeister Warmdt nahm ihr nach der einstimmigen Wahl den Amtseid ab.

Jetzt muss das Landratsamt entscheiden

Während der Antrag auf die Errichtung eines Kanalhaus- und eines Trinkwasseranschlusses für ein Grundstück in der Klingenstraße problemlos die Zustimmung im Gremium fand, sah dies beim Antrag auf eine nachträgliche Ausnahmegenehmigung für den Fenstereinbau in einem Haus in der Koboldstraße anders aus.

Nach der Gestaltungssatzung sind zwar auch Kunststofffenster zugelassen, doch für die gelten in Wiesenbronn bestimmte Vorgaben. Der Gemeinderat war sich einig, dass die Voraussetzungen nicht erfüllt seien. "Der Bauherr muss sich vorher schlau machen", hieß es aus den Reihen des Rates. Einer beklagte, dass er nicht immer vor vollendete Tatsachen gestellt werden wolle. Die Gemeinde benötige eine solche Satzung wegen der Städtebauförderung. Zwar wurde auch über wirtschaftliche Folgen für den Bauherrn diskutiert, doch der Rat lehnte einstimmig den Antrag ab. Jetzt müsse das Landratsamt entscheiden, wie es weitergeht.

Keine Einwände hatte der Rat zur zweiten Änderung des Bebauungsplans "Leiten" der Nachbargemeinde Castell. Belange von Wiesenbronn sind nicht tangiert.

Annette Prechtel berichtete dem Gremium vom ersten Netzwerktreffen zum jüdischen Friedhof Rödelsee. Dort werde derzeit der Vorplatz neu gestaltet. Ebenso sei eine Publikation in Vorbereitung. Auch aus Wiesenbronn kämen Beiträge, zum Beispiel über das Zusammenleben von Juden und Christen.

1422 Ausleihen in der Dorfbücherei

Bürgermeister Warmdt informierte über die Nutzung der Dorfbücherei. Laut Statistik besuchten im vergangenen Jahr 1076 Nutzerinnen und Nutzer die Bücherei. 1422 Ausleihen wurden verzeichnet, 1176 Mal waren es Kinderbücher.

Von einem erfolgreichen Holzverkauf berichtete Hendrik Wenigerkind. Das ganze Holz sei verkauft worden: 305 Ster Hartholz zu einem Durchschnittspreis von 49,41 Euro und 29 Ster Weichholz zu einem Durchschnittspreis von 30,23 Euro. Wegen des Windwurfs werde noch etwas Holz gemacht, sagte Wenigerkind.