Eine Autofahrerin war am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Marktbreit und Michelfeld unterwegs. Nach Angaben der Polizei befanden sich zu gleichen Zeit zwei Personen auf der unbeleuchteten Straße und wollten per Anhalter weiterfahren. Die Autofahrerin erfasste eine der beiden Personen mit ihrem Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Kitzingen. Sie bittet Zeugen des Unfalls, sich telefonisch zu melden: 09321/141-0.