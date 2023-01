Ein 48-Jähriger war am späten Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus Auto und Anhänger, auf der Staatsstraße 2271 von Kitzingen in Richtung Hörblach unterwegs. Nach der Abzweigung nach Mainsondheim geriet der Anhänger nach Angaben der Polizei aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Dabei löste sich dieser von der Anhängerkupplung und kam im Graben zum Liegen.

Das Heck des Anhängers ragte in die Fahrbahn, weswegen es kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Am Anhänger entstand Schaden in Höhe von circa 4000 Euro.