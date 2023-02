In seiner gut besuchten Jahreshauptversammlung am Sonntag im Soldaten- und Reservistenheim Marktsteft wählten die Mitglieder des Anglervereins Marktsteft-Marktbreit und Umgebung e.V. ihren Vorstand neu. Detlef Roth gab nach zehn Jahren den Vorsitz ab und übergab die Führung an Bernhard Spörer. Roth dankte ganz besonders seiner Frau Marion und seinen Söhnen sowie Roberto Klaus für die große Unterstützung in seiner Dekade als Vorsitzender. Unter seiner Federführung entstand insbesondere der Neubau der Halle, die nach intensiver Bauzeit mit viel Eigenleistung der Vereinsmitglieder gestemmt werden konnte.

Detlef Roth begrüßte besonders das Ehrenmitglied Hubert Przybylla. Den Mitgliederstand bilanzierte er zum Ende des Jahres 2022 mit 207 Erwachsenen und 24 Jugendlichen. Die Kassenwartin Marion Roth trug einen positiven Kassenbericht vor. Jugendleiter Marco Roth berichtet von der Jugendgruppe und trug auch einen positiven Kassenbericht vor. Besonders lobte er Alexander Bieret, der beim Bayerischen Jugendkönigsfischen in Legau mit der Mannschaft des Bezirks Unterfranken den 1. Platz belegte. Die Kassenprüfer Hartmut Gruß und Martin Hartmann bescheinigten einwandfreie Arbeit, der Vorstand erhielt einstimmige Entlastung.

Die Wahl unter der Leitung von Martin Hartmann brachte das folgende Ergebnis: 1. Vorsitzender ist Bernhard Spörer, 2. Vorsitzender ist Oliver Schumann, Kassenwart Werner Vehe, Schriftführer Thomas Silbermann, Gewässerwart Thomas Bieret, 1. Jugendleiter Marco Roth.

Für treue Mitgliedschaft ehrten die Vorstände folgende Mitglieder: 50 Jahre mit Gold: Günter Lilli; 25 Jahre mit Silber: Thorsten Hemm, Olaf Kammer, Ernst Müller und Manfred Zeptner. Zehn Jahre mit Bronze: Tobias Engel, Wilhelm Kosieschenk, Emil Maurer, Ursula Schäfer und Maximilian Stark.

Beim Königsangeln 2022 (Erwachsene) siegten: Bernhard Spörer (Anglerkönig) und auf den Plätzen: Karl-Heinz Bieret, Krzystof Mianowany und Thomas Bieret.

Beim Königsangeln 2022 (Jugend) siegten: Alexander Bieret (Jugendkönig), auf den Plätzen: Moritz Pasch, Benjamin Siebert und Max Müller.

Von: Thomas Meyer (Pressewart, Anglerverein Marktsteft-Marktbreit)