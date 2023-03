Unter dem Motto "Gemeinsam schneller zum Ziel" findet am Mittwoch, 22. März, der Weltwassertag statt. Dieser Tag, zu dem die Vereinten Nationen seit 1992 aufrufen, soll daran erinnern, dass Wasser eines unserer wertvollsten Güter ist. Dies teilt das Landratsamt Kitzingen mit. Auch die Umweltstation Kitzinger Land hat sich dem Thema "Hotspot Klimawandel – Wasser- und Klimaschutz" verschrieben und bietet Angebote und Veranstaltungen dazu an:

Freitag, 17. März, 18 Uhr: Erstes Main FlussFilmFest, ausgerichtet vom Netzwerk Main zusammen mit der Stiftung Living Rivers, Soirée im Roxy Kino. Karten direkt im Kino oder über die Roxy App.

Mittwoch, 22. März, 18 bis 20 Uhr: Workshop "Weniger ist Meer – ein müll- und plastikreduziertes Leben". Kostenfrei.

Samstag, 1. April, 15 bis 18 Uhr: "Escape Climate Change" – interaktives Spiel zum Klimaschutz in Anlehnung an Exit Games für Jugendliche ab 13 Jahren. Kostenfrei.

Dienstag, 4. April, 15 bis 16.30 Uhr: "Die Wildnis vor der Haustür" – eine interaktive Naturführung am Wasser für Kinder ab acht Jahre und Erwachsene. Kostenfrei.

Angebote für Schulen zum Thema Wasser: "Wie kommt das Wasser in den Main" – Lernmodul für 3. und 4. Klasse Grundschule; Hotspot Landkreis Kitzingen – Auswirkungen und mögliche Anpassungen an den Klimawandel in der Region – verschiedene Themenbereiche für Mittelstufe (7. – 9. Klasse); Naturführungen am Wasser in Kooperation mit der unteren Naturschutzbehörde (für Kinder und Jugendliche ab der 1. Klasse).

Anmeldungen per E-Mail an: info-umweltstation@kitzingen.de oder Tel. (09321) 9281109. Weitere Infos unter www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de, für Schulen unter www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de/angebote/schulangebote