Ein Plakat im Schulhaus der Mädchenrealschule Volkach wies alle Schülerinnen auf den Diercke-Wissenswettbewerb hin, der auch in diesem Schuljahr durchgeführt wurde und ein fester Bestandteil innerhalb des Geographieunterrichtes ist. Alle Mädchen der Klassenstufen 5 bis 9 unserer Schule stellten sich den teils schwierigen Aufgaben. Im Juniorwettbewerb der Klassen 5 und 6 kamen schon Begriffe wie Desertifikation oder Maßstabangaben vor. Ebenso anspruchsvoll erwies sich der Wettbewerb in den Klassenstufen 7 - 9. Hier wurden vor allem Fähigkeiten wie Zuordnen, Auswerten und Vergleichen getestet. Spezielle Fachbegriffe wie humid, anamorph oder Pipeline waren in die Fragestellungen eingebunden. Größenvergleiche, Lagebeziehungen und richtige Eintragungen von Flüssen und Städten in eine stumme Karte forderten schon ein hohes Maß an Geographiekenntnissen.

Nach Auswertung des Wettbewerbs ergaben sich folgende Klassensiegerinnen: Klasse 5a: Klara Then, Klasse 5b: Ida Hering, Klasse 6a: Neilani Lanzo Colon, Klasse 6b: Franziska Stühler, Klasse 7a: Johanna Göbel, Klasse 7b: Laura Landauer, Klasse 8a: Raphaela Stebani, Klasse 8b: Vanessa Hohol, Klasse 9a: Maria Ebert, Klasse 9b: Sophie Glaser.

Besondere Anerkennung verdient die Leistung von Ida Hering, Klasse 5b, die mit voller Punktzahl den Juniorwettbewerb gewann. Schulsiegerin wurde in diesem Schuljahr Johanna Göbel, Klasse 7a.

Alle Klassenbesten erhielten eine Urkunde und ein kleines Sachgeschenk.

Von: Uschi Gremler (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)