Rund 15.000 Euro Schaden und drei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Kitzingen ereignete.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 86-Jähriger mit einem Mercedes von Etwashausen kommend in Richtung Siedlung. An der Ampelanlage zur Bundesstraße 8 erkannte er einen stehenden Audi zu spät und fuhr auf das Heck des Audis auf. Durch die Wucht prallte der Audi noch auf einen ebenfalls an der roten Ampel stehenden Opel. Beim Zusammenstoß verletzten sich der Mercedes-Fahrer sowie die beiden Audi-Insassen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die drei Leichtverletzten in ein Krankenhaus gebracht.