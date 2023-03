"Das ist jetzt zwischenzeitlich der 36. Osterbrunnen, den wir am Marktplatz schmücken". Barbara Rinke, stellvertretende Vorsitzende der Volkacher CSU-Frauenunion, ist stolz auf das beeindruckende Kunstwerk, das mit einigen Hindernissen fertiggestellt werden konnte. So steht es in einer Pressemitteilung aus CSU-Kreisen, der auch die folgenden Inhalte entnommen sind.

Zuerst war nicht genügend Grünzeug vorhanden, so dass die Damen ihre Männer zu Hilfe rufen mussten, die aus dem Wald der Gärtnerei Dinkel Äste und Zweige besorgten. Fast zwei Tage banden dann flinke Frauenhände auf dem Gelände des Bauhofes die einzelnen Teile des Schmuckwerkes zusammen. Als dann am Freitag Nachmittag der Marktbrunnen damit verschönert werden sollte, brach erst mal ein Unwetter aus, das jegliche Arbeit unmöglich machte. Gegen Abend ließ dann doch der Regen nach, so dass man die Arbeiten aufnehmen konnte.

Bürgermeister Heiko Bäuerlein zeigte sich ebenso wie zahlreiche Passanten begeistert und unterstützte die Helferinnen und Helfer mit einem flüssigen Gruß.