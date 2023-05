Die Strecke läuft sich im Schlaf. Hunderte Male hat man sie schon zurückgelegt. Und trotzdem noch nicht alles gesehen. Beziehungsweise noch nicht alle Zusammenhänge erkannt. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund fiel vergangene Woche beim Weg von der Redaktion zum Auto am Eingang der Tiefgarage mein Blick auf ein kleines Schild. Ein Rollstuhl ist darauf zu sehen und ein kleiner Pfeil. Da geht's lang zum Behinderten-WC.

Die Information an sich war mir nicht neu – die Rampe runter und gleich links ist es, das stille Örtchen für jene, die einen Rollstuhl brauchen. Zumindest ist dieser als Signet auch auf der Tür aufgedruckt. Auf dem Weg dorthin, eben jene Rampe runter, hängt allerdings noch ein anderes Schild. "Rampe ist nicht behindertengerecht" steht da. Ja was gilt denn nun? Zum Glück bin ich noch nie danach gefragt worden. Was auch dafür sprechen könnte, dass das Schild mit dem Pfeil erst kürzlich aufgehängt wurde. Wobei sogar ich selbst am Wahrheitsgehalt dieser Aussage zweifle. Es hängt bestimmt schon ewig.

Schlägt die Uhr am Kitzinger Falterturm zur vollen Stunde?

Wir Erwachsenen laufen nämlich in der Regel ziemlich unaufmerksam durch die Gegend, wie blind und taub. Auch ohne winzige Kopfhörer in den Ohren und Handy vor dem Gesicht. Hat beim Überqueren des Zebrastreifens ein Auto gehalten oder war die Straße frei? Standen die blauen Tonnen zur Leerung auf der Straße? Welches Mittagessensangebot hat der Metzger heute auf seiner Tafel stehen? Und schlägt die Uhr am Falterturm zur vollen Stunde?

Das wollte vor einiger Zeit der kleine Sohn einer Verwandten von mir wissen. Uff. Wie oft hab' ich schon am Fuß des imposanten Turms mit der schiefen Haube auf Grün für Fußgänger gewartet? Weil ich oft auf den letzten Drücker im Büro ankomme, stand ich bestimmt schon oft zur vollen Stunde da. Hat da was geschlagen? Einem Erwachsenen hätte ich eine so ausführliche Entgegnung präsentiert, dass er gar nicht gemerkt hätte, dass er keine wirkliche Antwort kriegt. Bei Kindern funktioniert das leider nicht. Ich musste mit den Schultern zucken. Welch eine Blöße für eine alteingesessene Kitzingerin.