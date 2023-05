Empfinden Sie Ihren Beruf als sinnhaft? "Na logo!", müsste die Antwort lauten, und zwar wie aus der Pistole geschossen. Kommt man ins Grübeln, wird es schwierig. Wobei sich das natürlich darauf schieben ließe, dass man erst mal überlegen muss, was sinnhaft überhaupt bedeuten soll. Gibt es mir was? Bringt es einem anderen was? Oder der Gesellschaft? Der Welt? Der Natur? Oder heißt sinnhaft nur, dass etwas nicht sinnlos ist?

Am meisten Sinn in ihrer Tätigkeit sehen einer Umfrage zufolge die Handwerker. 91,8 Prozent von ihnen empfinden ihren Beruf als überwiegend bis völlig sinnhaft. Macht ja auch Sinn, wie man heute so sagt, auch wenn das sprachtechnisch nicht ganz sauber formuliert ist. Der Handwerker kann was, was andere nicht können, aber brauchen. Er bzw. sie gibt uns Dach über dem Kopf, repariert die geplatzte Wasserleitung und passt den Hosenbund der gerade aktuelle Konfektionsgröße an. Handwerker machen uns glücklich. Blöd nur, dass wir ihnen das bisher so selten gezeigt haben.

Erstaunlich ist, dass laut Umfrage insgesamt nur 69 Prozent der Befragten ihren Beruf für "überwiegend bis völlig sinnhaft" halten. Stecken die anderen in einer Sinnkrise? Schließlich hat doch jede berufliche Tätigkeit irgendeinen Sinn. Und wenn er darin liegt, dass man für acht Stunden verräumt ist.

Zumindest ist das die Erfahrung, die manche machen, wenn der Partner in den ersten Wochen in Rente ist. Was fangen wir denn jetzt bloß den lieben langen Tag lang sinnhaft mit dem an? Wo doch in manchen Fällen bereits die Versuche sinnlos erscheinen, ihm zu erklären, dass die Plastikschüsseln schon immer in der Schublade unten links waren und nicht im Schrank ganz oben rechts, an den man ohne Leiter nicht rankommt. Solche Situationen können der Startschuss für fruchtlose Diskussionen sein, an deren Ende dann, wenn’s ganz dick kommt, die Frage steht: Hat das mit uns überhaupt noch einen Sinn?

Ob man in der Umfrage die Sinnhaftigkeit des eigenen Berufs wohl auch noch rückwirkend bewerten durfte? Wobei auch da die Handwerker wieder im Vorteil wären. Ihr Können ist auch in der Rente noch vielfach gefragt. Bei pensionierten Finanzbeamten ist das wahrscheinlich nicht ganz so einfach, die Steuererklärung macht man ja nur einmal im Jahr.

Was uns das alles sagt? Über Sinn und Unsinn, Sinnhaftig- und Sinnlosigkeit, Sinnesleere und Sinneslehre lässt sich endlos grübeln. Wer sich das ersparen will, wird einfach Handwerker.