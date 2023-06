Das Joghurt im Kühlschrank wartet. Schon lange. Erst darauf, gegessen zu werden. Dann darauf, entsorgt zu werden. Vielleicht sollten wir es jetzt, da Anfang Juni der Tag der Lebensmittelsicherheit zelebriert wird, endlich mal wegwerfen? Denn sicher ist eines: Dieses Lebensmittel sollte nicht mehr verzehrt werden, auch wenn der Becher ganz harmlos aussieht. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist schon so lange überüberüberfällig, dass die exakt nötige Anzahl der „übers“ die ganze Spalte füllen könnte.

Es ist die Krux an Gemeinschaftskühlschränken: Man darf nichts essen, was einem anderen gehört – außer er hat es ausdrücklich erlaubt. Folglich darf man streng genommen auch nichts wegwerfen, ohne zu fragen. Ist ja nicht das Eigene. Schwierig wird’s, wenn, wie in unserem Fall, der Eigentümer unbekannt ist, womöglich gar unbekannt verzogen? Denn nach so langer Zeit hilft es nicht, sich auf die Spur der persönlichen Lieblingsfruchtnoten der aktuellen Kollegen zu begeben. Stand nicht auch die vorvorvorletzte Praktikantin, die gerade die Welt erkundet, auf Maracuja?

Extra beim Lieblingsmetzger Wurst gekauft – und dann vergessen

Warum auch immer, man neigt dazu, Dinge in Gemeinschaftskühlschränken zu vergessen. Ein Joghurt eben. Aber auch die Wurst, die extra in der Mittagspause beim Lieblingsmetzger für die Familie gekauft und für ein paar Stunden im Kalten zwischengelagert wurde. Die gewissenhafte Aufbewahrung ist schließlich gerade jetzt, bei den hohen Temperaturen, von großer Bedeutung. Sonst wird’s schwierig – oder, bei der Wurst, schmierig.

Wenn dann, wie schon mehrfach passiert, die wartende Wurst sich erst ganz am Ende der Stadt, am Kreisel, wieder ins Gedächtnis ruft, steht die entscheidende Entscheidung an: Umkehren und nochmal durch die Kitzinger Ampelqual? Wo doch gerade Ampeln, deren Schaltung man im Schlaf kennt, plötzlich nichts mehr tun, und an Stellen, an denen man gar nicht damit rechnet, Rot ist? Beim Gedanken ans Umkehren gewinnt ein Marmeladentoast zum Abendbrot urplötzlich an Attraktivität.

Das wäre doch ein guter Anreiz für ein Ernährungsumstellung: Es ist warm, die Ampeln werden ausgetauscht und bald werden noch dazu die Straßenoberflächen erneuert. Leben wir halt mal vegetarisch. Oder machen Null-Diät. Nicht dass einer doch noch das Joghurt isst. Besser, wir werfen es morgen weg. Falls wir es nicht vergessen.