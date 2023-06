Ups! Was war denn das? Auf dem Weg zur Arbeit weckt eine Bewegung im Augenwinkel die Aufmerksamkeit. Ein Auto, das falschrum fährt. Nicht rückwärts, sondern gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung.

Die entgegenkommenden Fahrer warten geduldig, bis erst der erste "Geisterfahrer" und direkt dahinter gleich ein zweiter die enge Straße von der Storg-Baustelle in Kitzingen hinunter Richtung Alte Synagoge passiert hat. Dessen Fahrer hat wohl gedacht, da fahr ich einfach mal hinterher. Wie man es geneigt ist zu tun in Städten, in denen man sich nicht auskennt, denn beide Autos haben fremde Kennzeichen. Man wird schon irgendwo rauskommen, lautet dann die Devise. In diesem Fall in direkter Nähe zur Polizeiinspektion, was womöglich für einen kleinen Schrecken gesorgt hat.

Gebote werden gern freizügig interpretiert

Der Grund für die Falschfahrt mag darin liegen, dass die vorherige Straße mit einer Sperrung endet und es keine vernünftige Wendemöglichkeit gibt. Oder aber darin, dass an der Ausfahrt des Schwalbenhofs zwar ein weißer Pfeil auf einem blauen Schild nach rechts weist, aber mancher vergessen hat, was das genau bedeutet. Lange her, die Fahrschule. Ein blaues Schild nur, wahrscheinlich ein Gebot. Und Gebote interpretieren wir gerne etwas freizügiger, zumindest außerhalb des Straßenverkehrs. Du sollst ja auch nicht lügen und machst es trotzdem.

Das blaue Schild mit dem Pfeil nach rechts heißt aber auch, dass man nicht in die andere Richtung fahren darf. Wie beim Kreisverkehr halt. Wobei mich erst vor wenigen Tagen ein Motorradfahrer an einer Verkehrsinsel überholt hat – einfach links vorbei am Fahrbahnteiler, das blau-weiße Schild ignorierend.

Von Auswärtigen und Blitzern im Mainbernheim

Besagte Ausfahrt am Schwalbenhof wäre, wie das Gelände selbst, ein gutes Terrain, um die Verkehrsregeln mal wieder in Erinnerung zu rufen. In der beruhigten Zone gilt rechts vor links, beim Rausfahren nicht mehr, auch wenn man von rechts kommt. Erlaubt ist wie in allen "Spielstraßen" nur Schrittgeschwindigkeit. So 4 bis 7 km/h, je nach Gericht, das im Fall des Falles ein Urteil fällt. Der Tacho checkt so niedrige Geschwindigkeiten meist gar nicht.

Ein Blitzer schon, wie mancher aus im Mainbernheimer "Städtle" gemachter leidvoller Erfahrung weiß. 25 gefahren? Kann teuer werden. Überholen anderer Autos ist verboten, Autos und Radfahrer dürfen Fußgänger nicht behindern. Wobei auch Fußgänger nicht unnötig andere Verkehrsteilnehmer behindern dürfen. Eine komplizierte Lektion im Schnelldurchlauf. Schade nur, dass die zwei "Auswärtigen" von letzter Woche sie wahrscheinlich gar nicht lesen.