Zum vierten und letzten Wettkampftag fuhr die Hebergemeinschaft (HG) Kitzingen/Würzburg zum TSV Röthenbach um sich beim Rückkampf in der Frankenliga zu messen. Der Hinkampf wurde zwar mit 2:1 Punkte gewonnen, der Anspruch war diesmal jedoch ein 3:0 Sieg.

Mit im Team waren wieder Sophia Schramm, Urs Scheffner, Willy Derleder, Stefan Holzer, Dominik Pfab und Thomas Stöhr. Mit dieser Mannschaft trat man bereits zu einem Wettkampf an und die Leistungserwartungen lagen bei zirka 970 Sinclairpunkten (ScP) womit man gut für den Wettkampf gewappnet war.

Das Reißen der Gruppe eins mit Schramm, Pfab und Stöhr lief wie erwartet und lieferte einen soliden Grundstock für den Sieg. Nach dem ersten Durchgang im Reißen der Gruppe zwei gingen jedoch die Alarmglocken bei der HG an. Der knappe Vorsprung der Gruppe eins schmolz auf nur einen Punkt zusammen. 408 zu 409 war der Zwischenstand. Derleder, Holzer und Scheffner behielten die Nerven und steigerten unter den wachsamen Augen von Betreuer Michael Amend um jeweils 5kg. Die Röthenbacher, ehr vorsichtig unterwegs, um zirka 3kg je Versuch. Dies gab wieder einen kleinen Vorsprung und weitere gültige Versuche von Holzer und Derleder machten den Reißpunkt komplett. Das Zwischenergebnis nach dem Reißen lautete somit 415 für den TSV und 428 für die HG.

Im Stoßen spielte die HG ihre Stärke aus. Die erste Gruppe legte ohne Fehlversuch wieder ordentlich Punkte vor. Derleder, Holzer und Scheffner legten in der zweiten Gruppe aufgrund ihrer guten Leistungen nochmal nach. Somit konnte auch das Stoßen und der Gesamtsieg gewonnen werden. Das Endergebnis lautete 993,7ScP für die Hebergemeinschaft zu 935,1ScP für den TSV Röthenbach. Damit lag man sogar noch über den Erwartungen für den Wettkampftag, was auch an den neuen Bestleistungen von Dominik Pfab und Willy Derleder lag. Bester Heber war Stefan Holzer mit 274ScP.

Für die HG war dies der letzte Wettkampftag. Sie stehen mit 8:4 Punkten nun eine Zeit lang auf Platz 1 der Tabelle. Sollte Bayreuth gegen Röthenbach einen Punkt liegen lassen oder verlieren, kann sich die HG den Frankenligatitel sichern. Ob das passiert, liegt aber nun nicht mehr in ihrer Hand und wird am 18. März entschieden.

Von: Thomas Stöhr (Mitglied beim KSV Kitzingen)