Auch in diesem Schuljahr fand am FLSH Schloss Gaibach wieder der sogenannte Alumnitag statt, an dem die ehemaligen Schülerinnen und Schüler an ihrer alten Wirkungsstätte der aktuellen Schülerschaft der 11. Jahrgangsstufe über ihre beruflichen Werdegänge berichteten. Dabei erfuhren die Jugendlichen, was sie unbedingt bei ihrer späteren Berufswahl beachten sollen. Ganz wichtig war den Alumni dabei unabhängig voneinander, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem Abitur den Beruf wählen, der sie persönlich am meisten interessiert. Neben weiteren Tipps für die Herangehensweisen auf der Suche nach Studienplätzen oder Ausbildungsberufen stellten die ehemaligen Gaibacher ihr Studienfeld vor. In diesem Jahr war durch Lina Hauck die Humanmedizin ebenso vertreten wie das Studium der Journalistik, vorgestellt durch Tamara Allin. Den dualen Studiengang der Informatik beim Automobilbauer Porsche präsentierte Benedikt Dörflein. Auch klassische Berufsfelder wie Psychologie, vorgetragen von Helene Hauck, oder das Lehramt am Gymnasium von Niklas Fröhlich, wurden vorgestellt. Nico Mengert dagegen informierte die Schülerinnen und Schüler über das exotische Studium der Sinologie, auch "Modern China" genannt. Die Erfahrung von gleich zwei Studiengängen hintereinander konnte schließlich Lukas Ley vorweisen, der zunächst Wirtschaftsingenieurwesen und danach Informatik studierte. Mit diesem breiten Angebot bekamen die Elftklässler Einblicke in ganz unterschiedliche Berufe. Nun bleibt ihnen die Qual der Wahl.

Von: Marco König (Oberstufenkoordinator, FLSH Schloss Gaibach)