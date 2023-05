Sulzfelds Bürgermeister Matthias Dusel informierte in der Ratssitzung über ein Gespräch mit der Regierung von Unterfranken in Bezug auf den Umgang mit der Immobilie Alter Kindergarten. Dabei habe sich gezeigt, dass die Regierung Schaffung von Wohnraum begrüße. "Das Fazit des Gesprächs war genau das Gegenteil von dem, was wir bislang vorgehabt haben", konstatierte Ratsmitglied und Architekt Fritz Staib.

Denn die Regierung wolle das Gebäude möglichst komplett erhalten und nicht unbedingt die Quadratmeter ausreizen. Fritz Staib machte deutlich, dass unbedingt eine Baubestandserfassung gemacht werden müsse, um eine Grundlage für weitere Planungsschritte zu haben, was die Ratsrunde befürwortete. Erst dann können mit den Denkmalschützern und der Städtebauförderung weitere Gespräche geführt werden.

Weitere Themen im Rat waren:

Die Damen und Herren des Gemeinderats berieten über das weitere Vorgehen beim Thema Energiekonzept. Matthias Dusel will nach der Vorlage zweier Konzepte der Anbieter AlphaOmegagreen und Abo Wind AG zwei Fachleute einladen, die dem Gremium Ratschläge geben und machbare Wege aufzeigen sollen.

Der Gemeinderat beschloss die Neufassung der Friedhofs- und Bestattungs-Satzung sowie die Änderung der dazugehörigen Gebührensatzung. Die Satzung tritt sofort in Kraft und bedeutet für die Bürgerinnen und Bürger eine Kostensenkung von zehn Prozent gegenüber den bisherigen Gebühren.

Einheimische Kinder können sich bei der Kinderwoche anmelden

Der Bürgermeister kündigte die Kinderwoche für den August an, nur einheimische Kinder können sich jetzt auf der Gemeinde-App anmelden, die Anzahl ist bis dato auf 52 Kinder begrenzt.

Zur Mauersanierung am Lehrergärtchen genehmigte die Ratsrunde ein Nachtragsangebot der Firma Erfurter Firma Pressbau mit 7079 Euro. Die Baufirma komme gut voran und liege absolut im Zeitplan.

Der Gemeinderat befürwortete den Vorschlag des Bürgermeisters zum Bau einer Trockenhalle auf dem Bauhofgelände, in der saisonal bedingte Materialien eingelagert und Geräte eingestellt werden können. Die Halle soll Maße von acht mal zehn Meter haben und geschätzte 60.000 Euro kosten. Damit würden benötigte Lagekapazitäten geschaffen. Jetzt soll die Zulässigkeit des Vorhabens im Hochwasserüberschwemmungsgebiet überhaupt möglich ist. Zudem soll überlegt werden, ob Feuerwehr und Wasserwacht künftig vielleicht auf einem Grundstück vereint werden können.

Das Gremium lehnte einen Antrag auf eine isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Südwest ab. Denn ein Antragsteller wollte auf dem Dach seines Privathauses seine Dacheindeckung neu mit Sandwichplatten machen und darauf eine Photovoltaikanlage installieren lassen. Der Gemeinderat will dem Antragsteller alternative Vorschläge machen, um dann eine Befreiung in Aussicht zu stellen.