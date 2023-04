Wie hat man vor tausenden Jahren Feuer gemacht? Wie hat die Urgroßmutter ihre Wäsche gewaschen? Wie sah die Arbeit des Winzers früher aus? Kinder, Jugendliche und auch Touristen wollen Wissen nicht einfach nur vorgetragen bekommen, sondern im besten Fall selbst erleben. Um dabei auf neue Ideen zu kommen und um auch zu sehen wie andere dabei vorgehen, hat im April in den Iphöfer Ortsteilen Dornheim und Mönchsondheim ein Netzwerktag für erlebnisorientierte Angebote stattgefunden. Rund 40 Personen wie Gästeführer, Erlebnisbauern oder auch Wald-Pädagogen aus ganz Unterfranken waren zu dem Praxistag der unterfränkischen Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gekommen.

Auf dem Gelände der Familie Stierhof in Dornheim wurde den Teilnehmern gezeigt, wie man aus Naturfasern stabile Schnüre herstellt und wie man mit einfachsten Mitteln Glut und Feuer "bohren" kann. Nachdem der Referent Christian Schindler vom Projekt "Hizuna" sein Feuer innerhalb von zwei Minuten brennen hatte, stiegen danach bei den Teilnehmern zumindest kleine Rauchfahnen aus dem Bohrmehl auf.

In und um das Gelände des Kirchenburgmuseums in Mönchsondheim konnten die Teilnehmer erleben, wie aufwendig und anstrengend das Wäsche waschen noch vor wenigen Jahrzehnten war und sich selbst an Wäschestampfer, Kernseife und Waschbrett ausprobieren. Außerdem wurde erklärt, wie anders der Weinbau in Franken früher ablief und was für ein Universal-Werkzeug das Häcker-Messer dabei war. Ein weiteres Erlebnisangebot war das Backen eines Brotes, bei dem die Teilnehmer aus Dinkelmehl schnelle, einfache Fladen-Brote herstellten.

Der Netzwerktag dient einerseits dazu, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mögliche neue Workshops für ihre eigenen Angebote kennenlernen, aber auch zum Kennenlernen untereinander und zum kollegialen Austausch.

Von: Simon Vornberger (Mitarbeiter Presse und Kommunikation, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen)