Weit über das fränkische Land hinaus ist das Retabel, der Altaraufsatz in der Dettelbacher Stadtpfarrkirche, bekannt. Die Bilder zum Leben und zur Theologie des Kirchenpatrons und großen Kirchenlehrers Augustinus leuchten schon von weitem und beeindrucken den Kirchenbesucher. Der Künstler und Maler Michael Triegel, der In Leipzig lebt und wirkt, ist deutschlandweit und auch international bekannt.

Dr. Albert Fuß, vielen in Dettelbach und Umgebung bekannt als Kunstexperte und Stadtführer in Dettelbach, konnte noch kurz vor seinem Tod am 5. Januar 2022 seinen besonderen Kirchenführer zum Augustinus-Retabel fertigstellen.

An seinem Todestag am 5. Januar 2023 findet um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Dettelbach dazu eine Lesung statt: Seine Tochter Carmina Teresa Fuß wird Ausschnitte aus dem Buch vortragen. Veranstalter ist die deutsch-italienische Gesellschaft Dettelbach mit der Vorsitzenden Sabetta Fuß in Zusammenarbeit mit der Pfarreiengemeinschaft „Maria im Sand“ Dettelbach sowie der Stadt.

Der 53-jährige Michael Triegel malt im Stil der Renaissance, lebt und arbeitet heute in Leipzig und hat schon zahlreiche hoch dotiert Kunstpreise erhalten. Für seinen Augustinus-Altar in Dettelbach hat sich Triegel von verschiedenen großen Künstlern in Deutschland, Frankreich und Italien anregen lassen, mit dabei der bekannte Matthias Grünewald aus Würzburg mit seinem berühmten Altar in Colmar. Diese Bilder hat Fuß zusammengesucht und mit in seinem Buch veröffentlicht.

Der Eintritt zu dieser Lesung ist frei.