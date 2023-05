Bei schönstem Sonnenschein konnten die Sangesfreunde Mainstockheim endlich wieder ihre Serenade feiern. Im gepflegten Schlossgarten des Ebracher Hofes trafen Gastchöre aus Fröhstockheim (Männergesangverein) und Obervolkach (Gesangverein Frohsinn) ein. Dazu bereicherten von der Stimmvereinigung Mainstockheim die Rainbow Kids und der Kinderchor Young Harmony in erfrischender Weise den Nachmittag.

Die Vorständin Ulrike Lipinski begrüßte sehr herzlich alle Sänger mit ihren Vorsitzenden und den Chorleiter Uwe Ungerer, der als Mammutaufgabe mit Bravour alle fünf Chöre dirigierte. Die Begrüßung galt besonders Bürgermeister Karl Dieter Fuchs und den vielen Zuhörern, die trotz weiterer Veranstaltungen im Ort, hergefunden hatten. Die Lieder reichten vom Volkslied über Comedian Harmonists, Hubert von Goisern, Silbermond bis Udo Jürgens und vielen weiteren. Das fulminante Ende der Darbietungen war, ohne vorherige gemeinsame Probe, das Lied: "Ich glaube" von Udo Jürgens, gesungen von den Sangesfreunden Mainstockheim und vom Gesangverein Frohsinn Obervolkach.

Bevor alle Anwesenden in das Lied "Der Mai ist gekommen" einstimmten, dankte Ulrike Lipinski allen Anwesenden. Besonderen Dank gab sie an Familie Brandner vom Seniorenheim Schloss Ebracher Hof weiter, die wieder ihr wunderschönes Anwesen zur Verfügung gestellt hatten. Des weiteren dankte sie den fleißigen Helfern – groß und klein, die dafür sorgten, dass niemand hungern und dursten musste und jeder einen luftigen Platz vor aufgebauter Mainstockheimer Kulisse vorfand. Sie sprach ihre Anerkennung allen Sängern und Sängerinnen für ihre mit viel Engagement und Erfolg vorgetragenen Lieder aus. Singen verbindet. Die Serenade in Mainstockheim hat es gezeigt. Bewohner des Seniorenheimes, die Kinder, junge und ältere Sänger und die Zuhörer hatten zusammen eine gute Zeit.

Von: Barbara Petter (Schriftführerin, Sangesfreunde 1947 e.V. Mainstockheim)