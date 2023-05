Einen Besuchermagneten bildete auch heuer das Kitzinger Mainfestival diesseits und jenseits des Mains. Dabei bildeten die Elektroautos wie ein Tesla-Flügeltürer neuer Bauart auf der Stadtseite einen absoluten Kontrast zu den betagten Oldtimern auf dem ehemaligen Gartenschaugelände. Lothar Pfeuffer ist ein Kitzinger Elektroauto-Pionier und lädt die gleichgesinnte Liebhaber dieser Fahrzeuge ein, was sich gut ins Mainfestival einklinken lässt.

Derweil klangen die Weingläser auf beiden Seiten des Mains und auf der Stadtseite gaben die Gäste ihre Bewertung für die Weinfestweine von Kitzinger Weingütern und Kellereien ab. Organisator Leonardo Interrante und sein Team der Classic Cars Kitzingen hatten gerufen und rund 350 Besitzerinnen und Besitzer von Oldtimern und Youngtimern waren dem Ruf gefolgt.

Am Mainufer präsentierten Eigentümer ihre automobilen Lieblinge so weit das Auge reichte. Wer kennt sie nicht, die bildschönen Scirocco, Mantas mit Kult-Status, ein automobiler Traum wie der feuerrote Ferrari F 40 des Kürnacher Berthold Göpfert oder die wieder hoch im Kurs stehenden VW Bulli.

Ein Opel aus dem Jahr 1938

Eines der ältesten Schnauferli stellte am Sonntag der Marktstefter Classic-Cars-Mann Ralph Bögelein mit seinem Opel Kadett K38 aus dem Baujahr 1938, der auch zum Verkauf stand. Akustisch mächtig Wirbel machte der Mercedes-Autohaus-Chef Michael Iglhaut, als er am Steuer seines 450 SLC ordentlich aufs Gas drückte und dessen Hubraum förmlich heraus schrie.

Derweil waren nebenan die Liebhaber eines kühlen Blonden und die Weinliebhaber richtig. Auch Altoberbürgermeister Bernd Moser prostete den Gästen zu und kleinere Leckereien und Informationen bot die Delegation aus der französischen Partnerstadt Prades. Direkt am Stadtbalkon regte die Band Streetgig mit ihren Songs zum Tanzen an und sorgte für gute Stimmung.

Wasserwacht im Einsatz

Liebhaber von süßen Verlockungen kamen ebenfalls auf ihres Kosten und standen bereitwillig in einer schier nicht abnehmenden Schlange für Eis, Kaffee und Crepes an. Den Event nutzte die Wasserwacht um sich vorzustellen mit Rettungsschwimmern und ihrem Rettungseinsatzfahrzeug Recue-Water-Craft, das die Zuschauenden in seinen Bann zog und auch Oberbürgermeister Stefan Günter beäugte der weiblichen und männlichen Rettungskräfte.

Der veranstaltende Stadtmarketingverein mit seinem Chef Frank Gimperlein konnte ein zufriedenes Fazit ziehen, vor allem weil – im Gegensatz zum Kitzinger Frühling - das Wetter mitspielte und die Gäste den Mainfeiertag genießen konnten.