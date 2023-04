Zwei Meerschweinchen suchen ein liebevolles Zuhause. Die beiden Meerschweinchenweibchen wurden im Juni 2022 geboren. Vermutlich ist Uschi ein Langhaar- und Sina ein Rosetten-Meerschweinchen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kitzinger Tierheims. Sie sind allerbeste Freundinnen und möchten gemeinsam, gerne auch in eine vorhandene Gruppe, in ein verantwortungsvolles Zuhause mit viel Auslauf und Beschäftigung ziehen. Infos unter Tel.: (09321) 5063 oder im Internet unter www.tierheim-kitzingen.de