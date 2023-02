Das Narrenschiff im Landkreis Kitzingen ist auch an diesem Wochenende unter vollem Wind gesegelt. In Iphofen und Wiesentheid stach es kraftvoll in See. Wir zeigen die schönsten Bilder der Prunksitzungen.

Iphofen: Bunte Tänze und viel Lokalkolorit bei der Stücht

The show must go on: Nach zwei Jahren Corona-Pause feierten in der Stücht wieder 250 Närrinnen und Narren. Die Tanzgarden ein Augenschmaus, die Auftritte mit viel Lokalkolorit, die Stimmung bestens. Der frühere Bürgermeister Josef Mend erlebte ein überraschendes Revival – und sogar einen Toten erweckten die Stüchtler wieder zum Leben.

Wiesentheid: Artistische Tanzdarbietungen und wortreiche Akrobatik bei der Kokage

Warum weht im Rathaus internationales Flair? Und wie besteht man den "Idiotentest"? Die Gäste der Kokage-Prunksitzung wissen seit Samstag nicht nur darüber Bescheid, sondern ließen sich während des fünfstündigen Programms auch hinreißen von den unbeschwerten Darbietungen der zahlreichen heimischen Tanzgarden.