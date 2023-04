Über einen Ladendiebstahl in der Repperndorfer Straße in Kitzingen wurde die Polizeiinspektion Kitzingen am Dienstagabend gegen 22 Uhr informiert. Ein 29-jähriger Mann hatte in der Tankstelle alkoholische Getränke gestohlen. Eine Stunde später kam der Mann laut Pressebericht der Polizei erneut zur Tankstelle. Die gerufene Polizeistreife traf ihn auf dem Tankstellengelände an. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckte man auch den gestohlenen Alkohol.

Ein Alkoholtest ergab 2,32 Promille. Nachdem der Tatverdächtigte einem Platzverweis nicht folgte, wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand, beleidigte und trat nach den Polizeibeamten. Die Nacht musste der Mann schließlich in einer Zelle der Polizeiinspektion Kitzingen verbringen. Gegen den 29-Jährigen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.