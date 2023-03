Eine Streifenbesatzung kontrollierte am Montagabend in der Repperndorfer Straße in Kitzingen einen 41-Jährigen, der mit seinem E-Scooter unterwegs war. Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei der Kontrolle Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten fest. Nachdem sowohl der Drogentest als auch der Alkoholtest positiv ausgefallen waren, musste der Rollerfahrer sich in der Dienststelle der Polizeiinspektion Kitzingen einer Blutentnahme unterziehen. Einen gültigen Versicherungsschutz für den Roller konnte er auch nicht vorweisen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der 41-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.