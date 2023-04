37-jähriger Mann tauchte vor dem Haus seiner Ex-Partnerin im Landkreis Kitzingen auf und ging auf einen Bekannten los.

Bereits am Donnerstag, 23. März, hat ein 37-Jähriger in Albertshofen (Lkr. Kitzingen) seine ehemalige Lebenspartnerin mit einer laufenden Kettensäge bedroht. Dies berichten Staatsanwaltschaft Würzburg und Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag.

"Wie sich im Nachgang herausstellte, war der Mann auch auf einen 43- jährigen Bekannten der Frau mit der Säge losgegangen und hatte diesen hierbei leicht verletzt", so Polizei und Staatsanwaltschaft. Der 37-jährige befindet sich aufgrund der neuerlichen Erkenntnisse inzwischen in Untersuchungshaft.

Zunächst hatte der 37-Jährige den Angaben zufolge das Wohnhaus seiner getrennt lebenden Ehefrau am späten Donnerstagabend aufgesucht und diese vor dem Anwesen beleidigt und mit einer laufenden Kettensäge bedroht. Der Frau und dem 43- jährigen Bekannten war es demnach gelungen, dem 37-Jährigen die Säge abzunehmen.

Im Zuge der folgenden Ermittlungen wurde bekannt, dass der 43-Jährige bei dem Vorfall leicht verletzt worden war. Zudem konnten auch die Tat des 37-Jährigen weiter konkretisiert werden. Demnach ist der Angreifer nunmehr des versuchten Totschlags dringend verdächtig, nachdem er mit der eingeschalteten Säge auf seinen Kontrahenten losgegangen war.

Die Kriminalpolizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg. Auf deren Anordnung erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Am Donnerstag wurde der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags durch den Ermittlungsrichter eröffnet. Der 37-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

