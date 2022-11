Albertshofen hat in den kommenden Wochen die Chance auf die Anbindung an das Glasfasernetz. Dafür startet Deutsche Glasfaser am 21. November die Nachfragebündelung.

Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland. Bis zum Stichtag am 18. Februar 2023 können die Anwohnerinnen und Anwohner im Ausbaugebiet im Rahmen der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte in Albertshofen mitziehen, steht dem Ausbau nichts im Weg.

Kooperationsvertrag

Die Gemeinde und Deutsche Glasfaser haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Die neue Infrastruktur berücksichtigt alle Haushalte im Ausbaugebiet und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können. Dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen. Das Team von Deutsche Glasfaser informiert über Netzausbau, die buchbaren Produkte und Leistungen sowie den Projektverlauf auf dem Präsenz-Infoabend am 22. November in der Gartenlandhalle Albertshofen. Interessenten haben auch die Möglichkeit, am Online-Infoabend am 24. November teilzunehmen. Alle weiteren Informationen zur Teilnahme findet mane auf deutsche-glasfaser.de/albertshofen.

Im Rahmen einer Präsentation wird man über Deutsche Glasfaser und das Projekt in Albertshofen informiert und kann auch Fragen stellen. Björn Waaga, Projektleiter von Deutsche Glasfaser, steht mit seinem Beraterteam Rede und Antwort.

Die Eröffnung des Servicepunktes im Albertshofener Rathaus ist für den 24. November um 16 Uhr geplant. Dort kann man sich montags und donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr beraten lassen. Außerdem besuchen Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser Interessenten für eine Beratung auch zu Hause. Unter Tel.: (02861 ) 81 33 212 können Termine vereinbart werden. Infos über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.