Der 1. Schützenmeister Gerhard Wenkheimer von Albertshofen hatte zur Generalversammlung der Sport-Schützen-Gesellschaft 1966 mit Neuwahlen ins Schützenhaus eingeladen. Bei den Wahlen wurde von den 14 anwesenden Schützen eine gut funktionierende Vorstandschaft einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Erster Schützenmeister wurde wieder Gerhard Wenkheimer und freute sich über sein altbewährtes Team, den zweiten Schützenmeister Harald Beuschel, Kassier Elmar Högner und Schriftführerin Christina Schemm. Sportleiter ist Raimund Höhn und den Posten des Jugendwarts bekleidet Michael Böhm. Die drei Beisitzer sind Andreas Wenkheimer, Hans Böhm und Richard Konrad und als Revisoren fungieren Werner Graber und Gerhard Böhm.

"Durch Corona ist das Schützenleben etwas eingeschlafen, aber so langsam geht es wieder aufwärts", freute sich der Schützenmeister. In seinem Jahresbericht wurde das Jahr noch einmal lebendig: die SSG hat inzwischen 58 Mitglieder, zwei neue Schützen wurden willkommen geheißen, davon sicherte sich beim Königsschießen Jörg Reuther gleich mit einem 284,3 Teiler die Königswürde. Ihm stehen seine beiden Ritter Gerhard Wenkheimer mit einem 400,5 Teiler und Harald Beuschel mit einem 719,3 Teiler zur Seite.

Luftpistolen-Mannschaft in die Gauoberliga aufgestiegen

Aus dem Bericht des Sportwarts Raimund Höhn ging hervor, dass aktuell drei Mannschaften gemeldet sind, die wöchentlich recht zuverlässig trainieren.

Die Luftpistolen-Mannschaft hat den 1. Platz in der Gauliga belegt und ist jetzt in die Gauoberliga aufgestiegen, die Schützenklasse Luftgewehr und die Senioren aufgelegt haben ihre Klassen gehalten. Das Landesschießen beim Oktoberfest im Schützenzelt in München wurde mit acht Personen besucht, sowie an der Bayerischen Meisterschaft, Bezirks- und Gaumeisterschaft mit Luftgewehr und Luftpistole habe man teilgenommen.

Da im letzten Jahr Corona-bedingt keine Veranstaltungen abgehalten werden konnten, fehlen die Haupteinnahmequellen, berichtete Kassier Elmar Högner. Im kommenden Jahr wird es vielleicht wieder einen Schlachttag im kleinen Rahmen geben, kein Bürgerschießen und vielleicht eine kleine Weihnachtsfeier.

Das Königschießen wird am 18. und 21. Oktober 2023 stattfinden, die Königsabholung und das Königsessen am 29. Oktober 2023.