Auch am Wiesentheider Wald geht der Klimawandel nicht spurlos vorbei. Nachdem in den letzten Jahren durch Sturm, Trockenheit und Borkenkäfer schon einige Flächen mit circa 20.000 Bäumen darunter 20 bisher hier nicht oder selten vorkommende Arten neu bepflanzt wurden, war es wieder mal so weit. Eine Fläche von rund 0,5 Hektar, auf der im letzten Jahr alle Fichten wegen Trockenschäden und Borkenkäfer gefällt werden mussten, wurde mit Mulcharbeiten und einer Zäunung vorbereitet. Vor kurzem wurden dann mit tatkräftiger Hilfe von vielen Genossenschaftsmitgliedern und dank der großzügigen finanziellen Unterstützung des Gewerbeverbands Wiesentheid, vertreten durch deren ersten Vorsitzen Joachim Fischer 600 Zerreichen, 100 Korsische Kiefern, 100 Speierlinge, 100 Elsbeeren und 100 Schwarznüsse gepflanzt. Alles Bäume die bisher hier nicht vorkommen, aber als sehr klimaresistent gelten, in der Hoffnung, dass es auch in Zukunft noch Wald bei uns gibt.

Von: Hermann Reisenleiter (1. Vorsitzender, Güterwald Consortium Wiesentheid)