"Wir retten Lebensmittel" unter diesem Motto stand bayernweit die Aktion "Tage der Schulverpflegung". Der Hort Volkach beteiligte sich mit der Challenge "Keine Reste auf dem Teller lassen". Verglichen wurden hierbei die Restemengen der beiden Essensgruppen im Hort. Die Reste der 1. Essensgruppe (1. und 2 Klasse) füllte die Erzieherin Frau Karin Zängler in ein kleines Schälchen, damit es mit denen der 2. Essengruppe (3. und 4. Klasse) verglichen werden konnte. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und kratzen ihre Teller fleißig aus. Auf einem "Vergleichsplakat" an der Wand im Speisesaal wurden die Mengen fotografisch festgehalten. Täglich wurde akribisch beobachtet, wie der Stand der beiden Essensgruppen war. Am Ende der Schulwoche wurden schließlich die "Sieger" der Aktion gekürt. Auch das Hort Team staunte nicht schlecht: Bei 130 Essen täglich blieben circa drei Esslöffel "Essenreste" übrig. Auch der Jubel bei den "Gewinnern" war riesig. Doch nicht nur dies war ein Spaß für die Kinder, sondern auch die Hoffnung auf das ausgestellte Preisgeld, sowie eine süße Nachspeise als Belohnung, bildeten einen tollen Abschluss für die Aktionswoche. Doch nicht nur die Gruppe mit den wenigsten Resten war "Sieger", sondern alle Kinder des Hortes. Denn gemeinsam hatten sie es geschafft, viele Mengen an Lebensmittel zu retten und damit ihren Beitrag für Mensch und Umwelt zu leisten.

Von: Inka Bäuerlein (Leitung, Hort Volkach)