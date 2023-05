Am Samstag, 13. Mai, fand vor dem Weltladen Kitzingen die Aktion zum diesjährigen Weltladentag statt. Unter dem Motto "Mächtig Fair" wurde deutlich gemacht, dass der Faire Handel die Vorgaben wie Umweltschutz, Gerechtigkeit oder Menschenrechte schon berücksichtigt, die mit einem EU-weiten Lieferkettengesetz in der ganzen Produktionskette verbindlich geregelt werden sollen. Passant_innen und Kund_innen wurden informiert und gebeten sich bei Abgeordneten des EU-Parlaments für ein wirksames EU-Lieferkettengesetz auszusprechen, über das voraussichtlich das EU-Parlament am 30. Mai abgestimmen wird. Eine fiktive Zeitungsseite gestattete einen Blick in die Zukunft und brachte am Beispiel der Textilindustrie die positiven Veränderungen zum Ausdruck, darunter die (fiktive) Aussage einer Textilarbeiterin: "Endlich kann ich von meiner Arbeit leben. Es klingt so banal, doch es verändert mein Leben enorm." Und dafür, für existenzsichernde Löhne und gute Arbeitsbedingungen, wie wir sie uns alle wünschen, steht die Fair-Handels-Bewegung.

Von: Christa Heinrich (Mitglied im Initiativkreis, Eine-Welt-Gruppe Kitzingen e. V.)