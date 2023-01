Bei den mit nur jeweils zwei Mannschaften pro Altersgruppe stattfindenden Landkreisentscheiden im Schulhandball konnten sich alle drei Mannschaften des Armin-Knab-Gymnasiums mit einem Sieg belohnen und machten somit ihrer Schule ein Vorweihnachtsgeschenk. Zunächst begannen die Mädchen II gegen die Vertretung des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach, die krankheitsbedingt mit nur sechs Spielerinnen antreten konnte. Dusan Suchy, Betreuer der AKG-Mädchen, die ebenfalls krankheitsbedingt mit weniger Spielerinnen kamen, ließ daraufhin seine Mädels ebenfalls zu sechst auf dem Feld spielen. Das AKG konnte sich mit 21:12 erfolgreich durchsetzen.

Im zweiten Spiel trafen die Jungen III/1 auf das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach. Die AKG-Jungs, die im Schnitt älter als ihre Gegner waren, konnten durch ihre körperliche Überlegenheit schnell zu Toren kommen und ließen den Gaibachern keine Chance. Am Ende hieß es 40:8 für die Kitzinger.

Im dritten Spiel des Tages, das die Mädchen III/1 bestritten, trafen die Kitzingerinnen auf das Gymnasium Marktbreit. Am Anfang wog das Spiel hin und her bis sich das AKG auf 8:4 absetzen konnte. Marktbreit gab nicht auf und verkürzte auf 11:9 und später auf 16:13. Aber immer wenn es wieder enger wurde, konnten die von Dusan Suchy betreuten Mädels eins draufsetzen und entschieden das Spiel am Ende mit 26:19 für sich.

Von: Gerlitta Brunner (Bezirksschulobfrau Handball, Kitzingen)