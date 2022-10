Kitzingen vor 1 Stunde

Aikidokas der Turngemeinde Kitzingen richten Lehrgang aus

Am ersten Oktoberwochenende fand in Kitzingen der Jubiläumslehrgang zum 25. Bestehen der TGK-Abteilung Aikido statt. Lehrgangsleiter war Matthias Weißer, der zusammen mit seiner Frau Camilla 1996 die Abteilung ins Leben gerufen hatte. Coronabedingt konnte der Lehrgang erst 2022 stattfinden. Die Teilnehmer kamen aus Bayern und Hessen. Das Training stand unter dem Motto "Techniken im Wandel der Zeit" und es wurden die Basistechniken wie ikkyo, nikkyo, sankyo und irimi nage erklärt und geübt. Beim gemeinsamen Abendessen wurde dann über das Training gefachsimpelt. Für das TGK-Jubiläumsjahr 2023 ist bereits der nächste Lehrgang geplant, dann Robert Hundshammer, den höchstgraduierten Tendoryu-Aikidolehrer in Bayern. Aikido ist eine japanische Verteidigungssportart, die darauf basiert, die Energie des Angriffs durch eine Ausweichbewegung zu neutralisieren und so gegen den Angreifer selbst zu richten. Anschließende Hebel- und Wurftechniken dienen dazu, den Angreifer außer Gefecht zu setzen ohne ihn ernsthaft zu verletzen. Wer diese Verteidigungssportart näher kennen lernen möchte, kann sich gerne per E-mail (aikido@tg-kitzingen.de) an die Abteilung Aikido wenden.