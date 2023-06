In der Ratssitzung im Mai hatte der Großlangheimer Marktgemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet "Am Kalkofen" gefasst und die Verwaltung beauftragt, das Verfahren durchzuführen. Das Würzburger Vermessungsamt teilte mit, dass nun ein Planungsstand erreicht ist, der es ermöglicht, das Umlegungsverfahren einzuleiten. In der Sitzung am Dienstagabend wurde einstimmig beschlossen, die Umlegung für den Bereich des Bebauungsplans "Am Kalkofen" anzuordnen und die Befugnis zur Durchführung der Umlegung an das Vermessungsamt Würzburg zu übertragen. Das Amt erhielt zudem den Auftrag zur Bestimmung der Umfangsgrenze für das Umlegungsgebiet.

Änderung der Hundesteuer

Zur Änderung der Hundesteuer erinnerte Bürgermeister Peter Sterk daran, dass vor zwei Jahren diese Steuer angepasst wurde. Durch die nun vorgesehene Änderungssatzung ergebe sich auch die Möglichkeit, diese Steuersache auf VG-Ebene anzugleichen. Vorgeschlagen wurden für den ersten Hund 30 Euro pro Jahr, für den zweiten 40 und für den dritten Hund 50 Euro, die Steuer für einen Kampfhund soll bei 50 Euro bleiben. Diese Regelung wurde bei einer Gegenstimme befürwortet.

Erneut zur Sprach kam die Verunreinigung von Straßen- und Wegrändern durch Hundekot, da nach Aussage einiger Ratsmitglieder etliche Hundebesitzer/innen nicht bereit seien, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu beseitigen. So gebe es zum Beispiel ständig Hundehaufen auf und neben dem Weg zwischen der Bahnschiene und der Reitanlage, prangerte Walter Haupt an. Bemängelt wurde auch, dass Leute von auswärts ihre Hunde in Großlangheim laufen lassen, ohne sich um den Hundekot zu kümmern.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass das Großlangheimer Abwasser seit dem 11. Mai zur Kitzinger Kläranlage fließt. Es steht nun noch der Rückbau der Kläranlage, vor allem des Tropfkörpers, an. Vom Wasserwirtschaftsamt wurde die Sanierung der vorhandenen Kanalstränge in Großlangheim angekündigt, wozu die Vergabe der hydrodynamischen Überprüfung notwendig wird.

Eisautomat an der Schlossruine

Dem Ende entgegen gehen die Arbeiten zur Erweiterung des Kindergartens. Entstehen wird noch ein Schuppen für Kinderwagen und andere Gerätschaften. Durchzuführen sind zudem noch Pflasterarbeiten und die Installation von Randsteinen und Zaun als Abgrenzung des Hofbereichs zur Straße. Die Kinder müssen an den Sommertagen nicht auf ein Eis verzichten, an der Schlossruine wird ein Eisautomat aufgestellt, kündigte der Bürgermeister an. Keine Einwände gab es zum Antrag für den Bau einer offenen Kleingarage in der Professor-Mader-Straße.

Aus dem nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung im Mai berichtete Sterk, dass ab Ende August/Anfang September in Großlangheim geblitzt werden wird. Vor allem an den vier Ortseingängen und in Bereichen, in denen zügig gefahren wird oder sich oft Kinder bewegen.