Mit Karolina Tschäpe feierte die älteste Michelfelderin am Sonntag ihren 97. Geburtstag.

Sie erblickte am 26. März 1926 in Michelfeld als drittes Kinder von Susanne und Heinrich Lermann das Licht der Welt. Sie besuchte die Dorfschule und half in der elterlichen Landwirtschaft – in einer Zeit, als noch alles mit der Hand gemacht wurde.

Mit 17 Jahren besuchte sie einen Erste-Hilfe-Kurs und fuhr zweimal wöchentlich nach Hohenfeld ins Lazarett. Nach dem Krieg lernte sie Gerhard Tschäpe (Jahrgang 1922) kennen, der als Flüchtling aus seiner oberschlesischen Heimat in Seilschütz kam. Am 9. Novemver 1947 heiratete sie den Schiffsführer. Es gab zwar keine Hochzeitsreise, sie war aber später immer wieder mit ihrem Mann auf Schiffen unterwegs. Mit ihm hat sie drei Kinder, die zusammen mit drei Enkeln und zwei Urenkeln der Jubilarin zum hohen Geburtstag gratulierten.

Handarbeit ist ihre Passion

Angekündigt hatte sich neben der Verwandtschaft eine seit 40 Jahren freundschaftlich verbundene Familie aus Greußenheim. Lesen ist zwar angeichts ihres nachlassenden Augenlichts mit der Zeit schwieriger geworden, was aber Karolina Tschäpe nicht daran hindert, ihrer Lieblingsbeschäftigung, der Handarbeit, nachzugehen. So entstehen laufend Topflappen, Taschen, Stirnbänder, Mützen und vieles mehr.

Für die Self-Made-Frau, die wegen der häufigen beruflichen Abwesenheit des Mannes den Hausbau steuerte, gehören Kochen und Backen zur hauswirtschaftlichen Arbeit, die sie bis heute nicht vernachlässigt. Damit blieb nur die Zeit für eine Mitgliedschaft im VdK.

Michelfelds älteste Bürgerin wird heute von der AWO und zwei ehrenamtlichen Frauen zur Pflegeunterstützung betreut. Die Jubilarin freute sich besonders über den Besuch von Bürgermeister Thomas Reichert, der namens der Stadt gratulierte.