Am Samstag, 17. Dezember, lädt die Communität Casteller Ring zu einem adventlichen Konzert in die St. Michaelskirche auf dem Schwanberg ein. Christina Triebener (Viola), Andrea Goldschmitt (Orgel), Josef Eder (Sprecher), Roswitha Eder (Sopran) und Victoria Eder (Flöte, im Bild von links) präsentieren ab 16 Uhr adventliche und weihnachtliche Lieder, Geschichten und Instrumentales. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des Vereins "Dumelang", der sich in Südafrika für Straßenkinder einsetzt, werden erbeten. Anmeldung per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207.