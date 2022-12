Kerzen die zum Licht der Weihnacht führen und der Vorfreude darauf: unter diesem Zeichen stand der Senioren-Advents-Gottesdienst" in der Euerfelder Pfarrkirche.

Bei stimmungsvollen Lieder, begleitete Katharina Ländner-Mack an der Orgel unterstützt vom Seniorenteam leitete Diakon Kleinschnitz die Feier "Denn es geht im Advent um ein heller Schein", dies kam auch im Gedenken an die Verstorbenen des vergangenen Jahres beim Entzünden von Lichtern zum Ausdruck.

Große Freude auch über die Spende der Senioren und des Putzteams für die Schutzverglasung der in den Nischen über den beiden Seiteneingängen einen würdigen Platz gefundenen Figuren der Mutter Gottes und des Kirchenpatrons St. Michael an den Außenseiten der Kirche, die früher bei der Fronleichnamsprozession von der Jugend mitgetragen wurden. Bei der diesjährigen Kräuterbüschelaktion der Senioren, die für diesen Zweck bestimmt war, wurden insgesamt 210 Euro gespendet. Mit zusätzlichen 590 Euro wurde vom Seniorenteam der Betrag auf 800 Euro aufgerundet. Ebenfalls 800 Euro spendete das Kirchenputzteam von dem Geld, das für ihre Entlohnung zusammenkam. "Lasset strahlen euer Licht, und gebt das Licht weiter" erklang es im Schlusslied.

Gleich nebenan im Sportheim ging die vorweihnachtliche Feier weiter bei Kaffee und Kuchen und einem deftigen Abendessen. Die vorweihnachtlichen Lieder wurden musikalisch begleitet von Edgar Graber und Theresia Schiffmeier. Karlheinz Graber berichtete aus einem überlieferten Schriftstück vom monatlichen Kirchgang der Euerfelder Katholiken zur evangelischen Simultankirche in Schernau. "Das Märchen vom Weihnachtsfrieden","Eine wahre Begebenheit in der Vorweihnachtszeit" und "Als Weihnachten ausfiel" weitere Beiträge, sowie "Das Christkind in der Badewanne" in Erinnerung an die Nachkriegszeit von Rita Teske, die mit Ihrem Team nicht nur für das leibliche Wohl der Gäste sorgte, sondern viel Abwechslung mit hinein brachte.

Mit einem gesponserten Weihnachtgeschenk für alle Anwesenden und Kranken zu Hause sowie einer Spende für die Bereitstellung des Sportheims im vergangenen Jahr, . überreicht an Bertram Rettner für den Sportverein ging ein schöner Nachmittag im Advent zu Ende

Von: Lorenz Kleinschnitz (Pastoraler Raum Kitzingen)