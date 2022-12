"Advent, das ist ein schöner Klang, ein Wort, fast wie ein Gebet, so wie ein Engelschorgesang, so ein zartes Licht. Ein Wort das sich so leise spricht, fast wie ein Kindertraumgedicht." Mit diesem Gedicht begrüßte Diakon Lorenz Kleinschnitz die "alten" und "jungen" Mainsondheimer in ihrer Kirche Maria Schmerzen am Samstagnachmittag zu einer adventlichen Stunde. "Corramos, Corramos, lasst uns eilen, hört auf die Stimmen, hört die Engelsstimmen, eisig ist’s " in diesem spanischen Weihnachtlied von den MainSingers war alles drin. An der Orgel begleitete Anna Ficker die adventlichen und vertrauten vorweihnachtliche Weisen. Gudrun Bonnet, Carmen Bachner, Anna Rauh fungierten zusammen mit Diakon Kleinschnitz als Sprecher. "Das Krippenspiel", "Als plötzlich der Strom ausfiel", Um Himmels willen ein Mädchen", "Wer spielt die Flöte" Geschichten, Gschichtli zum Nachdenken und Schmunzeln. Beeindruckend die kleine Mathilda Niedermeier - als Kommunionkind war sie gekommen und spontan berichtete sie in Gedichtform von Schneemännern und Eiszapfen. "Engel haben Himmelslieder", "Wieder naht ein Stern" und weitere Lieder vom Chor sowie stimmungsvolle Lieder auf der Flöte von Petra Wurm machten die vorweihnachtliche Stunde kurzweilig.

Nicht ganz komplett war die Krippe. Wie so vieles in der Kirche fühlt sich seit Jahrzehnten zusammen mit aktiven Ehrenamtlichen Gudrun Bohnet dafür verantwortlich. Für ihr Engagement als Küsterin, vor allem als Wortgottesdienstleiterin und Nothelferin in allen Bereichen überreichte ihr vom Gemeindeteam und der Kirchenverwaltung Hermann Schipper als Dankeschön einen adventlichen Blumengruß. "Nicht mehr weit, nicht mehr weit, Gottes Kind das uns befreit" so im Abschlusslied. Doch in der Mainsondheimer Krippe fehlten an diesem Abend zur Verwunderung der Verantwortlichen seine Eltern Maria und Josef. Sie waren spurlos verschwunden. Des Rätsels Lösung auf einem Zettel, trug zur vorweihnachtlichen Erheiterung bei. Bei Holzfeuer, Glühweinduft, den vielen mitgebachten Kuchen und Schnitten auf dem Platz vor der Kirche lag Weihnachtsvorfreude in der Luft. Diese Stunde, einfach richtig zum Abschalten, so einige der Besucher

Von: Lorenz Kleinschnitz (Diakon, Pastoraler Raum Kitzingen)