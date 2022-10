Seit Tagen stehen am Straßenrand schon die Umleitungsschilder. An diesem Montag, 24. Oktober, wird es ernst: Die Bundesstraße 8 zwischen Kitzingen und Mainbernheim wird komplett für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung könnte, wie das Landratsamt mitteilt, bis 22. Dezember dauern und hat Auswirkungen auf den gesamten Verkehr Richtung Nürnberg und Würzburg.

Nötig wird die Sperrung, weil auf der B 8 bei Mainbernheim eine Linksabbiegerspur zur besseren Erreichbarkeit des neuen Norma-Marktes gebaut wird. Der Lebensmittelversorger entsteht derzeit westlich der B8 und soll nach Möglichkeit zeitgleich mit der Linksabbiegespur vor Weihnachten fertig sein.

Die Umleitung erfolgt weiträumig ab dem B8-Kreisel am Kitzinger Goldberg über Fröhstockheim, Rödelsee, Iphofen und umgekehrt. Für die Bushaltestellen "Am Steinberg", "Schule" und "Grabengärten" werden durch den Busunternehmer Ersatzhaltestellen in der Schützenstraße eingerichtet.

Schon im Frühjahr 2021 war die B8 zwischen Kitzingen und Mainbernheim komplett gesperrt worden. Damals hatte das Staatliche Bauamt die Fahrbahn auf etwa zwei Kilometer Länge abschleifen und neu asphaltieren lassen. Die wichtige West-Ost-Verkehrsachse war damals allerdings nur für zwei Wochen dicht gewesen.