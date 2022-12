Etwas früher als geplant ist nun der erste Teil der Ortsdurchfahrt in Wiesentheid wieder für den Verkehr frei gegeben worden. Zwar ist der Schlossplatz noch längst nicht komplett fertig. Aber nach neun Monaten Bauzeit können nun die Fahrzeuge zumindest wieder am Rathaus vorbei durch die Neumannstraße, einer der Hauptverkehrsadern Wiesentheids, fahren. Die Abzweigung nach Reupelsdorf/Volkach bleibt allerdings den Winter über noch gesperrt. Voraussichtlich bis Mitte Februar ruhen die Arbeiten am Platz wegen der Witterung.

In den sozialen Medien wurde die Öffnung der Straße mit Erleichterung aufgenommen. "Kaum zu glauben", "das ist doch mal ein Weihnachtsgeschenk", oder: "Wir sind froh", kommentierten Nutzer den Beitrag auf der Facebook-Seite der Marktgemeinde. Dort war zusätzlich ein kurzes Video eingestellt, in dem Bürgermeister Klaus Köhler mit dem Auto anhält und ein Band zur Freigabe symbolisch durchschneidet.

Der Bürgermeister hört jetzt wieder den Verkehrslärm

Köhler ist froh, dass nun der nächste Teil des Großprojekts in der Ortsmitte abgeschlossen ist – auch wenn er ab jetzt in seinem Büro unweit der Hauptstraße wieder den Verkehrslärm hören muss. "Die Arbeiten gingen tatsächlich schneller als gedacht. Die Straße war ja im Prinzip fertig, es mussten nur noch einige Steine an den Rändern aufwändig verlegt werden." Anfang der Woche genehmigte die Baubehörde die Öffnung.

Dass der Ortskern für den Verkehr wieder einigermaßen passierbar ist, dürfte vor allem die Bewohner im Eisenbergring freuen. Durch die Wohnsiedlung um die Grund- und Mittelschule schlängelte sich zuletzt der umgeleitete Verkehr. Insgesamt soll der gesamte Bereich am Schlossplatz bis etwa Juni fertig sein. Dann werden die Arbeiten am Säulesmarkt weitergehen.